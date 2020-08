Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5: demo di gioco sarà mostrata all'Opening Night Live della Gamescom 2020

Una demo di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 sarà mostrata all'Opening Night Live della Gamescom 2020. Ad annunciarlo è stato il giornalista Geoff Keighley, che condurrà la serata.

Nel messaggio di annuncio, Keighley ha anche fatto capire che a commentare la demo di Ratchet & Clank: Rift Apart ci sarà qualcuno di Insomniac Games, il team di svilupp, impegnato anche su Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Ratchet & Clank: Rift Apart è uno dei primi titoli esclusivi di PS5 presentati da Sony. È anche quello che ha mostrato al mondo le potenzialità dell'SSD super veloce della console.

Molti sperano che sia uno dei giochi di lancio di PS5, anche se è più probabile che segua a stretto giro l'uscita della stessa, magari arrivando nei primi mesi del 2021. Va anche detto che è quasi certo (manca solo la conferma ufficiale) che Insomniac lanci il già citato Spider-Man: Miles Morales insieme a PS5, quindi è improbabile che ce la faccia anche con Ratchet & Clank: Rift Apart.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5

Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT

Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu