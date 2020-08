Xbox One X si veste da Wonder Woman 1984 in tre edizioni limitate della console

Microsoft ha annunciato tre edizioni limitate di Xbox One X (non Xbox Series X ndr) dedicate a Wonder Woman 1984, il film tratto dai fumetti classici della DC Comics in uscita in autunno. Si tratta di un'iniziativa nata a fini di beneficenza, quindi difficilmente le vedremo sul mercato (almeno non ci arriveranno nelle modalità standard).

Da notare che il design dei tre hardware è legato ad aspetti diversi di Wonder Woman: una riprende la corazza dorata che indosserà nel film e, stando a Microsoft, è fatta con foglie d'oro a 24 carati. Si tratta di un esemplare unico che sarà venduto all'asta, con i proventi che andranno all'associazione Together for Her, che si occupa di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Un'altra console è decorata con il Lasso of Truth posto nella parte superiore della scocca. La terza è la versione Barbara Minerva, ossia la nemica di Wonder Woman nel film, di cui la decorazione riprende il peculiare vestiario. Quest'ultima pare che sia stata realizzata solo a fini di marketing.

Per la disponibilità delle Xbox One X a tema Wonder Woman 1984 bisognerà aspettare il 2 ottobre 2020, quando il film arriverà nelle sale.