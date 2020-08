Descenders: Mike Rose illustra con un video i problemi di molti giochi indie sul PS Store

Mike Rose di No More Robots ha pubblicato un video su Twitter per illustrare i problemi di visibilità che Descenders, fresco di lancio su PS4, sta incontrando sul PS Store. Nel filmato possiamo vedere Rose navigare nel negozio digitale di Sony alla ricerca del suo gioco, non trovandolo né tra quelli in evidenza, né tra le novità e nemmeno ricercandolo direttamente.

Ossia, cercando "Descenders" il gioco appare, ma è l'ultimo dei risultati, sopravanzato da titoli quali Descendants o da add-on completamente slegati da esso. Rose ha quindi lamentato il fatto che in questo modo è praticamente impossibile raggiungere i giocatori di PS4, con il PS Store che farebbe un pessimo lavoro nel far conoscere l'esistenza di nuovi giochi anche in categorie in cui teoricamente dovrebbero esserci.

Qualcuno gli ha fatto notare che molti non scoprono i giochi direttamente sul PSN, ma si affidano ai social media. Rose gli ha risposto che in parte è vero, ma che i problemi nella ricerca potrebbero comunque far desistere alcuni interessati, facendogli credere che il gioco non sia ancora disponibile.

Comunque sia Rose non è il solo a lamentarsi dell'esposizione di molti titoli indie sul PSN. Al suo messaggio si sono accodati altri sviluppatori che hanno parlato di problemi simili. Qualcuno gli ha anche chiesto se sull'XBox Store o sull'eShop le cose vadano meglio. Rose ha risposto di sì, spiegando che su Xbox i giochi appaiono sempre nel tab New Games nel giorno di lancio e che volendo si può pagare per uno slot in evidenza, mentre su Switch appaiono nei tab "Upcoming" e "New". Insomma, non si tratta di un'esposizione eccezionale, ma almeno non si finisce nel nulla.