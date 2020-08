Street Power Football: il trailer di lancio per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

SFL Interactive e Maximum Games hanno pubblicato oggi il trailer di lancio di Street Power Football, il nuovo gioco di calcio arcade, per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC attraverso Steam. Street Power Football è disponibile da oggi nei negozi di tutta Italia.

Lo scopo del gioco è quello di dominare le strade e liberare il proprio stile. Tutto ciò di cui avremo bisogno sarà un pallone per diventare la nuova leggenda dello street football tra sei differenti modalità.

Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la squadra a piacimento, una musica perfettamente a tema, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo inclusi Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson e tanti altri.

In Street Power Football dovremo creare il nostro personaggio e diventare il protetto di Sean Garnier, Leggenda dello Street Football, per arrivare a dominare la strada. Per farlo dovremo radunare gli amici e competere con loro in match testa-a-testa o collaborare nella modalità co-op contro l'IA in intensi match online e offline.

Nel gioco ci sono 6 modalità di gioco: Dance-like Freestyle, Match 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna Cage, Eliminazione e Diventa il Re della Strada. Una volta scesi sul campo da gioco si potrà giocare con stile, stordendo gli avversari con trick come il Boyka's backflip, Liv's around the world o le special move di Melody. Si potrà giocare con i migliori giocatori di Freestyle del mondo inclusi Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle e tanti altri al ritmo della migliore musica da strada di artisti come i The Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap, e Daniel Got Hits.

Street Power Football è ora disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.