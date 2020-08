PS Plus in offerta anche in Italia, ma dovete sbrigarvi!

Il PS Plus è in offerta in tutta Europa, Italia compresa, ma bisogna sbrigarsi a sfruttarla perché lo sarà per poco. Da oggi 25 agosto, fino al 1° settembre 2020 sarà possibile acquistare l'abbonamento annuale con il 25% di sconto rispetto al prezzo standard. Quindi basterà spendere 44,99€, invece dei normali 59,99€, per averlo.

Purtroppo l'offerta si applica soltanto ai nuovi abbonati e a quelli di ritorno (con un abbonamento scaduto). Quindi, se attualmente avete già un abbonamento PS Plus attivo, non potrete sfruttarla per allungarlo di altri dodici mesi a un prezzo ribassato.

Da notare infine che l'abbonamento PS Plus sarà trasferito in toto su PS5. Ergo, nel caso pensiate di acquistare al lancio (o quasi) la console di Sony, questo è un buon modo per avere qualche mese di Plus a prezzo ribassato anche su next-gen.

Ricordiamo per brevità che abbonarsi a PS Plus dà accesso a tutta una serie di servizi legati alle console di Sony, tra i quali la possibilità di giocare in multiplayer online e alcuni giochi gratuiti offerti mensilmente (qui trovate i giochi Plus di agosto 2020).

Pagina dell'offerta del PS Plus