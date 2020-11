God of War: Karatos è estremamente sexy nel cosplay di zhafirova_nina

Avreste mai immaginato di vedere Kratos in versione femminile e sexy (in senso lato)? In verità girano diversi cosplay del personaggio che operano un cambio di genere, ma quello di zhafirova_nina è particolarmente riuscito.

La ragazza riesce a non banalizzare l'eroe di Sony Santa Monica, pur non rinunciando a dotarlo di un fascino completamente diverso dall'originale, in un certo senso più enigmatico.

Interessante anche la riproduzione dell'ascia dell'eroe. Verrebbe quasi da fare la battuta su chi non si farebbe affettare da un Kratos così, ma evitiamo per non turbare le anime più candide.

Ora bando alle ciance e guardiamo le due foto del cosplay di Kratos di zhafirova_nina.