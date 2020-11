I giochi Xbox Series X|S più attesi del 2021 e oltre

Bethesda

A questi si aggiunge poi Bethesda: dopo aver formulato la sua proposta di acquisizione, Microsoft si ritrova ad avere tra le sue fila una ricca scuderia di studi first-party ben avviati. Probabilmente non tutte le serie della compagnia americana diventeranno esclusive, ma poter disporre a piacimento di brand come The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored, Prey, Wolfenstein, The Evil Within e il nuovo Starfield, sarà sicuramente una grande opportunità per ottenere un grande vantaggio nel corso dei prossimi anni, soprattutto per dare lustro a un servizio come il Game Pass.