Star Wars: Battlefront 2 ha un divertente easter egg dedicato a Matt il Tecnico

Matt il Tecnico Radar è un personaggio nato per caso all'interno dell'universo di Star Wars, ma che lentamente sta diventando qualcosa di più di una macchietta. Creato da Adam Driver all'interno di una puntata speciale del Saturday Night Live del 2016, Matt the Radar Technician sarebbe la copertura che Ben Solo avrebbe trovato per scoprire quello che il personale del Primo Ordine pensa di lui. Un personaggio volutamente comico e fuori contesto, che però Disney sembra voler inserire in maniera più o meno ufficiale all'interno del Canone di Guerre Stellari. Oltre ad un riferimento nel fumetto Age of Resistance - General Hux, è possibile trovare un easter egg di Matt il tecnico anche all'interno di Star Wars: Battlefront 2, lo spettacolare sparatutto il prima persona di Electronic Arts e DICE.

Il gioco, vi ricordiamo, da ieri e fino a settimana prossima è gratis per PC attraverso l'Epic Games Store.

Nascosto tra i meandri del gioco, infatti, è possibile trovare un divertente riferimento al personaggio interpretato dal bravissimo Adam Driver. Come è possibile osservare dalle immagini qui sotto, su di un tavolo è possibile trovare il particolare travestimento utilizzato da Ben Solo per infiltrarsi tra i suoi sottoposti. Il travestimento sembra essere stato abbandonato lì dopo uno dei tanti scatti d'ira del figlio di Han e Leia.

Riuscirà il buon Matt ad entrare nella storia canonica di una delle serie più iconiche del cinema?