Final Fantasy VII Remake Orchestra, cancellata la data di Tokyo del tour mondiale causa pandemia

La data di Tokyo del tour mondiale della Final Fantasy VII Remake Orchestra è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19 che ha imposto la chiusura completa della nazione. L'annuncio è stato dato da Square Enix con un comunicato ufficiale, in cui viene messa in dubbio anche la data di Osaka, sempre in Giappone. Quest'ultima non è stata ancora cancellata, ma è facile ritenere che potrebbe subire la stessa sorte di quella di Tokyo, se la situazione non migliorerà drasticamente.

Square Enix ha chiesto scusa per la situazione e ha ringraziato i clienti per la loro comprensione. Del resto per loro non sarebbe possibile fare diversamente. Dovranno accontentarsi del rimborso.

Da notare che la data di Tokyo del tour mondiale della Final Fantasy VII Remake Orchestra era prevista inizialmente per aprile 2020, ma era stata rinviata proprio a causa del COVID-19.

Immaginiamo che in pochi tra i nostri lettori avrebbero assistito al concerto, ma se avete comunque bisogno di consolarvi, rigiocatevi Final Fantasy VII Remake, disponibile solo per PS4, almeno fino alla scadenza dell'esclusiva temporale.