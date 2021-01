GameStop: le azioni volano grazie al cambio di dirigenza e alla fiducia dei giocatori

La situazione delle azioni di GameStop in borsa sta diventando un vero e proprio caso mondiale. Nonostante l'azienda abbia postato dei numeri non brillantissimi, le azioni di GameStop hanno registrato un aumento di valore del 3-400% in Borsa. Il motivo va da ritrovarsi nella fiducia di un nutrito numero di giocatori/investitori nella nuova dirigenza e nella solidità dell'azienda. Nonostante una delle più grandi crisi mondiali, le vendite retail hanno retto e la transizione verso un modello di business differente è già in atto.

Ovviamente stiamo parlando di GameStop USA, ma le sua vicende potrebbero influenzare anche le politiche e gli sviluppi qui in Italia. L'azienda ha recentemente registrato dei numeri in chiaroscuro, numeri che, solitamente, avrebbero portato gli azionisti a fuggire. Letti sotto un altro punto di vista, però, questi numeri non sono così negativi: le vendite sono aumentate del 4,8% anno su anno, nonostante i ricavi siano diminuiti del 3,1%. Un dato importante, però, è che l'e-commerce è aumentato del 309% diventando il 34% delle entrate di GameStop.

Nonostante la pandemia, i giochi fisici hanno retto con Nintendo Switch a trainare le vendite. Con una maggiore presenza di PS5 e Xbox Series X sul mercato, oltre che accordi strategici con Microsoft e Nintendo.

Questa ha convinto decine di giovani investitori su Reddit a puntare forte su di un'azienda capace di fatturare 1,77 miliardi di dollari, soprattutto ora che alla sua guida c'è Ryan Cohen, il presidente di Chewy. È ancora presto per sapere se questa bolla resisterà, ma nel frattempo in molti si sono arricchiti grazie a questa crescita.