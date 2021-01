Genshin Impact: il canale Discord ufficiale in italiano può essere il primo passo verso la traduzione

In queste ore diversi giocatori di Genshin Impact si stanno organizzando per ottenere da miHoYo l'apertura di un canale Discord ufficiale italiano del gioco. Questo potrebbe rappresentare un primo passo per la creazione di una vera e propria community ufficiale italiana, una condizione necessaria per provare ad ottenere dallo sviluppatore cinese la traduzione nella nostra lingua.

Genshin Impact è senza dubbio uno dei fenomeni più rilevanti emersi nel 2020. La nostra recensione di Genshin Impact spiega che il progetto di miHoYo è un action RPG free to play sorprendente, che in maniera intelligente è riuscito ad affiancare ad un gameplay e una storia di rilevo un sistema economico molto furbo.

A distanza di settimane dall'uscita, il numero di giocatori italiani di Genshin Impact è molto alto, ma ancora senza un "riconoscimento ufficiale". Per questo motivo i giocatori si stanno organizzando per chiedere a miHoYo un canale Discord ufficiale, così da avere un punto di riferimento per la community e così da aprire anche un canale ufficiale di comunicazione con lo sviluppatore cinese.

Per poter votare per l'apertura del Canale Discord ufficiale di Genshin Impact occorre andare a questo indirizzo.

Una volta all'interno, per votare, dovrete scrivere "!rank Traveler" nella sezione "#assign-role". Dopo di che andate nella sezione "#new-language-channels" (è uno delle ultime) e cliccate sulla bandierina dell'Italia.

Avete partecipato? Attenzione che il canale è pieno, ma essendoci una forte rotazione con un po' di fortuna dovrebbe essere semplice entrare.