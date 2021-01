Se Super Mario è un Super Saiyan di Dragon Ball, cosa sono Luigi, Peach e Toad?

In queste ore vi abbiamo parlato di Super Mario Saiyan . Si tratta del divertente incrocio tra la mascotte di Nintendo e un guerriero di Dragon Ball che è diventato un meme di internet dopo il video di ieri di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Una volta visto questo parallelo, diversi altri fan dell'idraulico italiano hanno cominciato a pensare: se Mario è un Super Saiyan, in cosa si trasformano Luigi e la Principessa Peach? La risposta è semplice. Il fratello verde è Broly, mentre la dolce reggente diventa il potentissimo Super Saiyan Rose di Black Goku. E c'è anche chi ha trovato un guerriero Z per Toad.

Quello proposto su Twitter è un crossover tanto affascinante quanto irrealizzabile. Nintendo e Bandai Namco, nonostante le tante collaborazioni, sono molto gelose delle loro creature più famose. Il bello di internet, però, è che non limita la fantasia degli utenti e per questo motivo diversi utenti sono andati avanti a cercare paralleli tra gli abitanti del Regno dei Funghi e i possenti guerrieri di Dragon Ball. Se il Mario Gatto dorato visto nel trailer di Super Mario 3D World + Bowser's Fury poteva essere un vero e proprio omaggio alla serie di Akira Toriyama, il destino di Luigi e Peach ha richiesto molta più fantasia.

I colori dominanti dei personaggi di Nintendo e delle loro trasformazioni in gatto, però, hanno reso semplice il parallelo: il verde di Luigi è anche il colore sfoggiato da Broly durante la sua trasformazione, mentre il rosa di Peach, come dice il nome stesso, è il colore dominante del Super Saiyan Rose di Black Goku. Il bianco e blu di Toad, a questo punto, sono i colori di Vegeta.

Cosa ve ne pare?