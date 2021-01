Cosplay: la Bowsette di DomSkyeRN potrebbe essere la rovina del Regno dei Funghi

Super Mario è proprio fortunato. Bowser, oltre ad essere un pasticcione, è anche una brutta lucertola sputafuoco con degli enormi spuntoni acuminati sul guscio. Perché se avesse le forme e il fascino della Bowsette interpretata da DomSkyeRN in questo cosplay, sarebbero poche le persone che avrebbero voglia di sconfiggerla e cacciarla dal Regno dei Funghi.

Per chi non conoscesse il personaggio, Bowsette è un personaggio di fantasia creato dall'artista malesiano Ayyk92 il 19 settembre 2018 per un fumetto distribuito attraverso internet. Si tratta di Bowser che si trasforma in una versione di sé stesso molto simile alla Principessa Peach grazie all'utilizzo di un power up. L'idea ottenne talmente tanto successo da essere diventata un vero e proprio culto a livello globale, tanto che siamo qui, a distanza di oltre due anni, a parlarne.

I questo caso i motivi del successo sono chiaramente comprensibili: oltre alla coda, al guscio con gli spuntoni acuminati e le corna, Bowsette sembra tutto fuorché un personaggio cattivo e da cacciare malamente. Al massimo qualche sculacciata.

