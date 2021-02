Elden Ring: trailer in arrivo? Il sito ufficiale svela la classificazione PEGI

Sono passati circa 20 mesi dall'annuncio di Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, e ancora non sappiamo praticamente nulla del gioco. Oltre al trailer di presentazione, lo sviluppatore ha optato per il silenzio radio. Nel corso dei mesi sono apparsi online vari rumor legati all'arrivo di una nuova presentazione, ma nessuno di essi si è rivelato vero. Ora, però, potrebbe veramente essere arrivato il momento. Perché lo crediamo? Perché il sito ufficiale di Bandai Namco, editore di Elden Ring (oltre che di Dark Souls), ha condiviso una classificazione provvisoria del PEGI per il gioco.

Sia la versione asiatica che quella europea del sito di Bandai Namco mostrano una classificazione provvisoria PEGI 16 per Elden Ring. Di norma, gli editori propongono una classificazione provvisoria nel momento nel quale devono condividere nuove informazioni, in particolar modo un trailer. Trattandosi di una classificazione provvisoria, non è disponibile una pagina PEGI di Elden Ring (che avrebbe potuto svelare novità in anticipo).

Ovviamente questo non significa che un trailer sia certo, ma sicuramente è un segnale più incoraggiante di un qualsiasi rumor. Speriamo che Bandai Namco e FromSoftware siano pronte per parlarci del gioco. Per ora sappiamo che sarà basato su una mitologia creata da George R.R. Martin, a partire dalla quale Miyazaki creerà una classica "lore".

Il gioco dovrebbe essere disponibile per PS4, Xbox One e PC, ma è possibile che vengano rilasciate anche versioni per PS5 e Xbox Series X|S: di certo le console di nuova generazione saranno in grado di riprodurre Elden Ring in formato retrocompatibilità.

Vi segnaliamo anche che la compagnia madre di FromSoftware, Kadokawa, ha venduto l'1,93% a Sony per rafforzare i settori giochi e anime.