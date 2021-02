Turok 1 e 2 appaiono sul PS Store: uscita a febbraio su PS4?

Se non vedevate l'ora di poter giocare i primi due capitoli della serie Turok su PS4, potreste presto essere accontentati. Questi giochi d'azione a base di dinosauri potrebbero infatti tornare il prossimo 25 febbraio sulla "vecchia" console Sony. I due giochi sono infatti apparsi sul PlayStation Store, segnalando una data di uscita, mostrando immagini e permettendo anche di aggiungerli a una Lista dei desideri.

Ovviamente questa non è una conferma ufficiale, ma non siamo troppo lontani. Il gioco era già stato scoperto lo scorso anno: era infatti stata scovata una lista trofei per PS4. Ora, la comparsa sul PlayStation Store è una prova quasi definitiva dell'arrivo dei due giochi. Non si tratta di una grande sorpresa, in ogni caso: Turok 1 e 2 sono già disponibili su altre piattaforme, ad esempio Xbox One e Nintendo Switch.

L'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, ma non crediamo manchi molto considerando che la data di uscita di Turok segnalata dal PS Store è, come detto, il 25 febbraio 2021. Entrambe le remaster rendono i giochi compatibili con le televisioni moderne, con un nuovo formato e una risoluzione in HD. Sono stati migliorati i controlli e le performance. Ovviamente, la versione PS4 avrà i propri trofei. Di certo, inoltre, i due Turok saranno retrocompatibili con PS5.

Per il momento possiamo solo attendere che l'editore sveli questi due titoli in modo ufficiale. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione del primissimo Turok.