BlizzCon 2021: esibizione dei Metallica censurata da Twitch, il risultato è comico

Ieri sera, 19 febbraio 2021, è andata in onda la cerimonia di apertura della BlizzCon Online 2021. Dopo la presentazione delle novità dedicate a World of Warcraft, Diablo, Hearthstone e della nuova Blizzard Arcade Collection, l'evento ha proposto un'esibizione dei Metallica. Purtroppo, su Twitch la musica è stata rimossa e sostituita con una melodia gratuita per evitare la rimozione. Il risultato, come potete vedere nel video in calce alla notizia, è estremamente comico.

Per poterlo vedere e ascoltare, non dovete far altro se non andare al minutaggio 1:11:20 del video della BlizzCon 2021: vi ritroverete l'inizio dell'esibizione dei Metallica. Dopo pochi secondi, Twitch elimina il sonoro della band e lo sostituisce con una melodia tutt'altro che metal. Il contrasto suono - immagine è estremamente divertente, non c'è che dire.

Il DMCA è stato grande fonte di frustrazione per gli streamer che hanno subito vari ban. Nel novembre 2020 Twitch ha avvertito gli streamer di non riprodurre musica durante gli stream e ha suggerito di cancellare dagli archivi ogni video che includesse musiche. La domanda è: l'etichetta dei Metallica avrebbe veramente inviato un DMCA a una diretta della sua stessa band? Crediamo di no, ma Twitch ha preferito chiaramente non correre nemmeno il rischio.

Per quanto dispiaccia quanto sia accaduto, chiaramente la priorità dei giocatori era di scoprire tutte le novità relative ai giochi, non tanto ascoltare i Metallica. Se volete un riassunto delle novità: ecco tutti gli annunci e i giochi della serata d'apertura, da WoW a Diablo. Inoltre, ecco quanto è stato detto su Overwatch 2: sono stati mostrati Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker.