Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Immortals su Amazon in offerta

Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Immortals: Fenyx Rising sono disponibili su Amazon in offerta, a prezzi molto interessanti, nelle versioni PS5, PS4 e Xbox.

Ultimo episodio della celebre serie Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla (recensione) racconta le avventure di Eivor e del suo clan vichingo, che approdano nell'Inghilterra del IX secolo alla ricerca di gloria e ricchezze.

Dotato di un'ambientazione open world straordinariamente ampia e suggestiva, il gioco può contare su tantissimi contenuti, una trama coinvolgente e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito, con finisher violente e spettacolari.

Sullo sfondo di una Londra post-brexit controllata col pugno di ferro da una malvagia corporazione, Watch Dogs: Legion (recensione) può contare su di una novità assoluta nell'ambito degli action adventure: la possibilità di controllare qualsiasi PNG incontrato per strada.

I vari personaggi dispongono di abilità peculiari che potremo sfruttare per portare a termine determinati incarichi nella nostra lotta per la liberazione della città, stando però attenti a non farli morire: se un membro della squadra viene ucciso, non potrà tornare in vita.

Immortals: Fenyx Rising (recensione), infine, è l'ultima proprietà intellettuale della casa francese: un'avventura ambientata nell'antica Grecia, in cui dovremo controllare una coraggiosa guerriera incaricata di porre fine a una maledizione che potrebbe uccidere gli dei.