Vampire The Masquerade Bloodlines 2: ex-sviluppatore inizia i licenziamenti

Come oramai saprete, lo sviluppo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non sta procedendo come previsto e l'editore, Paradox, ha deciso di rimuovere lo sviluppatore, Hardsuit Labs, e di sostituirlo con un team ancora non ben identificato. Il progetto sarà salvato? Per ora è impossibile dirlo, l'unica certezza è che quanto avvenuto potrebbe essere il colpo di grazia per Hardsuit Labs. La società ha iniziato i licenziamenti, coinvolgendo prima di tutto il team dei narrative designer.

Come potete vedere in calce, Anna Webster ha segnalato di non essere più parte di Hardsuit Labs. Ecco le sue parole, in traduzione: "Con il cuore spezzato annuncio che sono stata licenziata dalla mia posizione di narrative designer presso Hardsuit Labs insieme al resto del dipartimento narrativo (e molti altri). Tutti e quattro stiamo cercando nuove opportunità".

L'ex-sviluppatrice di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 aggiunge poi che "i dipendenti associati a questo progetto, compresi i presenti e passati sviluppatori di Hardsuit Labs, ogni persona coinvolta, ogni contraente, ogni doppiatore: tutti loro hanno reso lo studio un fantastico luogo dove lavorare. Sono veramente grata a tutti loro. Per favore supportate chiunque possiate."

Vampire The Masquerade Bloodlines 2: licenziamenti in Hardsuit Labs

"Siamo distrutti, ma andremo avanti. Sono così grata a chiunque abbia lavorato con Hardsuit Labs (e con tutti coloro che ci hanno già contattati). Sul serio, alcuni sono i migliori sviluppatori GDR in circolazione. Creiamo un sindacato dell'industria videoludica. Baci." Questo è l'ultimo messaggio della ex-sviluppatrice di Vampire The Masquerade Bloodlines 2.

La situazione è negativa, questo è certo, e Hardsuit Labs non è in buone condizioni. Speriamo che tutti i dipendenti licenziati trovino altre occupazioni e che il team si riprenda. Per quanto riguarda Vampire The Masquerade Bloodlines 2, è stato ufficialmente rinviato al 2022.