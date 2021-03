Genshin Impact, aggiornamento 1.4: dettagli con data di uscita, personaggi e novità

Genshin Impact riceverà presto l'aggiornamento 1.4, che ha adesso una data di uscita fissata al 17 marzo 2021 e porterà con sé parecchie novità tra personaggi, contenuti ed eventi speciali, tra i quali troviamo in particolare un nuovo festival.

Una delle novità maggiori per Genshin Impact versione 1.4 sarà il Windblume Festival, a cui è dedicato il trailer qui sopra, ovvero un evento accessibile a coloro che hanno raggiunto il Rank 20 e completato la quest "Song of the Dragon and Freedom". Si tratta di un evento speciale perché porta soprattutto ad approfondire la conoscenza dei personaggi più che a fornire nuove fasi di gameplay specificamente RPG.

È a tutti gli effetti una sorta di dating sim durante il quale potremo passare del tempo e conversare con Noelle, Bennett, Barbara e Chongyun. Durante il festival sarà possibile anche prendere parte a vari mini-game in singolo o multiplayer, consentendo di conquistare ticket per acquisti nello shop specifico.

Dal punto di vista della storia, l'aggiornamento porterà ulteriori dettagli sull'Abyss Order e sul destino del fratello del Traveler, perso da molto tempo, andando dunque ad arricchire il lore del gioco. Gli avventurieri che continueranno ad investigare con "Bough Keeper" Dainsleif affronteranno l'Abyss Herald e impareranno alcuni segreti sorprendenti sulla Ruin Guard presso lo Stormterror's Lair.

In termini di ambientazione, l'aggiornamento porterà con sé il dominio Peculiar Wonderland, contenete varie sfide casuali. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, "Thorny Benevolence" Rosaria diventerà parte integrante del cast come combattente a 4 stelle, armata di polearm e potere Cryo, ma ulteriori novità su questo fronte dovrebbero arrivare anche in seguito, come abbiamo riferito con i leak precedenti su un nuovo personaggio da 5 stelle in arrivo.

Ulteriori notizie nel video di presentazione riportato qui sotto, che passa in rassegna i vari dettagli della versione 1.4 di Genshin Impact, mentre il gioco continua ad essere un fenomeno dal punto di vista economico, ricavando 8 volte i costi di sviluppo solo per quanto riguarda la versione mobile.