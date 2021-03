Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy: trapela la raccolta, data di uscita vicina

Di Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy sembrerebbe mancare ormai solo l'annuncio ufficiale, considerando che il titolo della raccolta della nuova trilogia è trapelato online attraverso un leak con tanto di data di uscita che è decisamente vicina, essendo fissata per il 17 marzo 2021.

Forse anche troppo vicina, considerando che il titolo non è mai stato annunciato in via ufficiale da Square Enix o Crystal Dynamics, e questo potrebbe rendere la data un po' incerta o forse un placeholder, ma è anche vero che si parla da tempo della possibilità di una raccolta dei tre capitoli della trilogia-reboot della serie, dunque questo potrebbe essere il momento giusto.

La fonte è decisamente affidabile, in ogni caso: il titolo è presente sul Microsoft Store, tranquillamente visibile (per ora) a questo indirizzo con tanto di cover e dettagli ufficiali. Si tratta della raccolta contenente Tomb Raider: Definitive Edition (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, oltre a tutti i DLC usciti per ognuno dei tre capitoli. È presente anche una descrizione ufficiale, che riportiamo di seguito:

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è l'edizione completa dei pluripremiati giochi sulle origini di Tomb Raider. Questa raccolta contiene tutte le edizioni definitive di ciascun prequel: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Segui Lara nelle sue avventure formative per il mondo, dall'isola di Yamatai di Tomb Raider sulle coste del Giappone all'inclemente tundra siberiana e al suo immortale segreto in Rise of the Tomb Raider, fino a concludere il viaggio alla scoperta di un potere catastrofico tra le montagne peruviane di Shadow of the Tomb Raider. Grazie ai contenuti delle edizioni definitive di ciascun titolo, la trilogia offre decine di ore di esplorazione mozzafiato, impegnativi enigmi e combattimenti per la sopravvivenza mentre Lara compie il suo destino di diventare Tomb Raider.

A questo punto attendiamo la presentazione ufficiale da parte di Square Enix, che ormai non dovrebbe tardare ad arrivare, considerando la vicinanza della data di uscita.