Genshin Impact, aggiornamento 1.4: nuovo personaggio e altri dettagli trapelano in rete

Genshin Impact otterrà l'aggiornamento alla versione 1.4 nel prossimo periodo, ma intanto sono emersi diversi dettagli interessanti in maniera non ufficiale, attraverso un po' di datamining effettuato dai molti appassionati su cui ormai il gioco può contare e che hanno portato alla luce un nuovo personaggio e altre informazioni.

In attesa di avere informazioni ufficiali da parte di MiHoYo, possiamo intanto fare riferimento a questi dettagli che sembrano essere piuttosto affidabili, arrivando praticamente dal codice interno del gioco, dove alcuni file contengono già tracce dei contenuti in arrivo nel mondo di Genshin Impact.

In particolare, la notizia più interessante è quella riguardante il nuovo personaggio a 5 stelle, ovvero quello che farà parte del cast dei combattenti principali: si tratta di Eula, una combattente femmina che a quanto pare utilizza un Cryo Claymore durante gli scontri.

Inoltre, altre informazioni sono emerse su Shenhe, che già da tempo è prevista come altro personaggio giocabile in arrivo in Genshin Impact ma ancora non emersa in maniera ufficiale: secondo il datamining, potrebbe essere anche questa dotata di Claymore ma come Cryo DPS o supporto. Secondo la fonte c'è la possibilità che possa essere una Catalyst, almeno in base alle statistiche e all'assortimento di personaggi già presenti nel roster.

Nel frattempo, continua il successo inarrestabile del gioco, che su mobile ricava 8 volte i costi di sviluppo. Solo qualche giorno fa, il roster si è espanso con l'arrivo di Hu Tao, che abbiamo visto di recente in un trailer sulle abilità della nuova combattente.