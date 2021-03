Genshin Impact: il nuovo personaggio Hu Tao in un trailer sulle abilità

Genshin Impact continua ad ingrandire il suo roster di personaggi, in questo caso con l'arrivo di Hu Tao, una giovane ragazza che, a dispetto dell'aspetto un po' infantile, sembra essere particolarmente abile e potente, come dimostra anche il nuovo trailer che ne illustra le abilità con sezioni di gameplay.

Avevamo già visto Hu Tao in azione nel primo trailer di presentazione del personaggio, mentre adesso possiamo approfondirne maggiormente la conoscenza con questo video più incentrato sulle sue caratteristiche in-game. Il trailer "Hu Tao: Fragrance in Thaw" effettua dunque una panoramica più ampia e precisa sulle abilità e le caratteristiche della nuova combattente di Genshin Impact.

Si tratta del 77esimo Direttore del Wangsheng Funeral Parlor, ci racconta il lore del gioco, un ruolo di fondamentale importanza nella gestione dei funerali della regione di Liyue, tutto improntato sulla preservazione dell'equilibrio tra yin e yang.

Oltre a questo, sembra che la ragazza sia anche una talentuosa poetessa, le cui opere sono note un po' in tutta l'area in questione. Ma al di là di tutto questo, per quel che concerne il gameplay vero e proprio, sembra che Hu Tao sia particolarmente potente, in grado di infondere i propri attacchi con l'energia del fuoco e di usare una lunga arma simile a un'alabarda.

Genshin Impact, ricordiamo, è un RPG free-to-play disponibile per PC, PS4 e sistemi mobile, in arrivo anche su PS5 e Nintendo Switch. Sta ottenendo un enorme successo in tutto il mondo e di recente ha ottenuto l'importante aggiornamento alla versione 1.3.