Genshin Impact, versione 1.3 in arrivo, alcuni dettagli da miHoYo

Genshin Impact sta per ricevere un altro importante aggiornamento con l'arrivo della versione 1.3, fissato per il 3 febbraio 2021 e destinato a portare diverse novità, alcune delle quali annunciate dal team miHoYo in un nuovo post ufficiale.

All'interno della nuova porzione di gioco saranno ovviamente presenti numerosi eventi, ovvero gli elementi su cui Genshin Impact fa leva per presentare novità e arricchire l'esperienza di gioco. Il più importante di questi sarà il "Lantern Rite".

Quest'ultimo sembra riprendere la tradizione tipica dei festival e delle feste tradizionali soprattutto orientali, legate all'uso di lanterne di carta o simili, ovvero un evento dotato di un'atmosfera molto particolare e destinato a rimanere impresso.

Per prendere parte a questo evento è necessario aver raggiunto l'Adventure Rank 23 e sarà disponibile dal 10 febbraio alla fine del mese. L'altra novità di rilievo è fornita dall'evento giornaliero "May Fortune Find You", che consente a tutti coloro che si collegano al gioco dall'11 febbraio in poi, con Adventure Rank a partire da 5, di ottenere 10 Interwined Fate ogni giorno, ovvero la valuta in-game più preziosa, richiesta per prendere parte al sistema gacha ed ottenere i personaggi aggiuntivi.

Abbiamo visto peraltro come la versione 1.3 si sia presentata con data di uscita e storia nel trailer pubblicato nelle settimane scorse, dopo l'aggiornamento precedente che ha portato anche Ganyu nelle varie novità.