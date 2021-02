id Software: il team di DOOM festeggia 30 anni e ringrazia tutti

id Software festeggia in questi giorni 30 anni di attività e lo fa con un messaggio che celebra la sua storia e ringrazia i fan per averli seguiti in questo lungo viaggio, a partire dal 1991 fino al 2021 e oltre, ovviamente.

"Oggi, id Software festeggia 30 anni di sviluppo di videogiochi. Un sacco di cose sono cambiate in tre decadi, ma quello che non è cambiato è la nostra profonda passione nel mettere insieme le persone più brillanti e creative nella nostra industria per creare FPS memorabili e coinvolgenti. Siamo guidati dalla nostra visione del futuro, ma grati per tutto quello che è venuto prima", si legge nel messaggio, riportato anche qui sotto.

"Grazie ai nostri fondatori, per l'immaginazione libera e la visione tecnica su cui avete fondato lo studio nei primi anni. Grazie ai membri attuali e passati del team, ai publisher, partner e collaboratori per tutto quello che avete contribuito a raggiungere. Grazie ai nostri amici e colleghi di Zenimax e Bethesda, non avremmo potuto chiedere compagni migliori.

Ma ancora più importante, grazie alla nostra fantastica community di giocatori in tutto il mondo. VOI avete reso possibili i 30 anni passati. Non potremmo essere più orgogliosi del nostro team id e guardiamo con enorme entusiasmo a quello che si prepara dinanzi. Grazie per essere parte del nostro viaggio".

Questo è il messaggio firmato id Software con cui lo storico team festeggia i suoi 30 anni, facendo leva anche sulla nostalgia in grado di scaturire un marchio come questo. Per quanto riguarda i progetti futuri, restiamo davvero in attesa di informazioni, considerando anche che id Software rientrerà nell'ampia manovra di acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, al momento al vaglio dell'antitrust europea.

Fondata il primo febbraio 1991 da John Carmack, John Romero, Tom Hall e Adrian Carmack, il team iniziò a farsi conoscere con la distribuzione shareware di Commander Keen tra il 1990 e il 1991, ma la popolarità venne raggiunta con Wolfenstein 3D nel 1992, che di fatto plasmò il genere degli sparatutto in soggettiva. La consacrazione avvenne poi con Doom, nel 1993, e successivamente con Quake, fino ad arrivare ai giorni nostri, portando avanti i marchi storici con l'aggiunta di Rage.