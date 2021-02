God of War su PS5: patch con upgrade gratis in arrivo domani, ecco i dettagli

God of War su PS5 avrà domani, 2 febbraio 2021, una patch con upgrade specifico per sfruttare le potenzialità della nuova console Sony, dunque migliorando le caratteristiche del gioco.

Sony Santa Monica ha comunicato in via ufficiale l'arrivo fissato per il 2 febbraio 2021 di questa nuova patch, ovviamente gratuita, in grado di migliorare God of War per sfruttare meglio le caratteristiche superiori dell'hardware di PS5 e introducendo dunque alcune novità dal punto di vista tecnico.

Non si tratta di nuovi contenuti, ma di un miglioramento dei setting grafici applicati al celebre action game su PS5. Con l'applicazione di questo aggiornamento, God of War verrà dunque visualizzato in 4K attraverso il sistema checkerboard e con frame-rate a 60 fps.

Queste le caratteristiche della nuova "Enhanced Performance Experience", come viene definita da Santa Monica: