God of War 2 su PS5 e PS4 come cross-gen? Jim Ryan non conferma l'esclusiva next gen

God of War 2 potrebbe arrivare sia su PS5 che su PS4 ed essere dunque un gioco cross-gen, o almeno questo è quanto può emergere da un'interpretazione delle parole, o meglio della mancanza di parole, da parte di Jim Ryan che non ha confermato il fatto che il titolo sia un'esclusiva PS5.

La frase è estrapolata da una lunga intervista di The Telegraph al CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, riguardante diversi altri aspetti di PS5 come il prezzo dei giochi e molto altro, ma un passaggio relativo a God of War 2 o God of War Ragnarok, per come viene definito il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso Sony Santa Monica, ha attirato alquanto l'attenzione.

Alla domanda "Può confermare che God of War Ragnarok sia un'esclusiva PS5?", Ryan ha risposto in maniera piuttosto enigmatica, riferendo soltanto: "Mi dispiace, non posso dire nulla su questo, oggi".

Ovviamente, la frase di per sé non è molto indicativa, si tratta di un classico "no comment" che riguarda solitamente tutti gli argomenti che escono dal seminato preimpostato per un'intervista, ma visti i precedenti viene il sospetto che la risposta implichi il fatto che God of War 2 sia previsto anche per PS4.

D'altra parte, non sarebbe la prima volta: Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West sono stati reputati a lungo come esclusive PS5 assolute per la next gen Sony, salvo poi scoprire che sono previsti anche su PS4 come cross-gen.

Ovviamente tendiamo ad escludere che l'evasiva risposta possa celare il fatto che God of War Ragnarok possa arrivare su altre piattaforme non-PlayStation come il PC, anche se volendo potrebbe rientrare nell'interpretazione più estesa della questione.

D'altra parte, sarebbe in linea con l'idea di una transizione da PS4 a PS5 più lunga del previsto emersa qualche giorno fa da un'intervista a Hideaki Nishino, vicepresidente di Sony Interactive Entertainment, che potrebbe richiedere anche tre anni e implicare dunque nuovi giochi cross-gen in arrivo.