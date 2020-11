PS5, la transizione da PS4 richiederà tre anni: nuovi giochi cross-gen in arrivo

La transizione da PS4 a PS5 richiederà tre anni, stando a quanto dichiarato in un'intervista da Hideaki Nishino, vicepresidente di Sony Interactive Entertainment.

Ciò significa che Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West non saranno gli unici titoli cross-gen disponibili per entrambe le piattaforme: ne arriveranno altri in futuro.

"In termini di compatibilità è importante poter utilizzare i giochi PS4 su PS5, ma ho insistito perché venisse garantita anche una compatibilità futura, ovverosia portare gli stessi titoli su entrambe le console", ha detto Nishino.

"Al momento si ritiene che la transizione da PS4 a PS5 richiederà circa tre anni. Nel frattempo posso continuare ad acquistare giochi per PS4? E funzioneranno su PlayStation 5? Sono cose molto importanti."

"Stiamo chiedendo agli sviluppatori di realizzare giochi con la premessa che siano cross-gen, pensati sia per PS4 che per PS5. Naturalmente dovremo anche migliorare la libreria software per rendere la cosa più facile."