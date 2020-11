Google Stadia, Premiere Edition gratis per gli abbonati a YouTube Premium

La Premiere Edition di Google Stadia è disponibile gratis per gli abbonati a YouTube Premium, a patto che si siano iscritti al servizio prima del 6 novembre. L'offerta non è valida in Italia.

La promozione, insomma, non vale per i nuovi abbonati ma solo per quelli che hanno già dato fiducia al servizio premium della celebre piattaforma streaming, e che potranno appunto ricevere la Premiere Edition di Google Stadia, del valore di 99,99 euro.

Il kit, come probabilmente saprete, include uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra, dunque tutto il necessario per fruire del servizio di cloud gaming targato Google.

A breve Google Stadia compirà un anno, e finora purtroppo non si può certamente parlare di un grande successo, per tutta una serie di fattori ma soprattutto per la mancanza di esclusive di peso che possano dare un senso all'abbonamento.

A novembre 2020 gli abbonati a Stadia Pro potranno scaricare nuovi giochi gratis, fra cui Sniper Elite 4.