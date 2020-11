Fall Guys: aggiornamento Season 2.5 con nuovo Round e altre novità

Fall Guys: Ultimate Knockout si è aggiornato ancora con una sorta di stagione intermedia, considerata una Season 2.5 visto che l'update in questione è più sostanzioso del normale ma non abbastanza da costituire proprio una nuova season.

Tra le maggiori novità c'è un nuovo Round e alcune variazioni applicate a quelli già presenti nel gioco, diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno multiplayer tra PC e PS4. Per quanto riguarda la nuova sfida, si chiama "Big Fans" e presenta un percorso a ostacoli particolarmente ingarbugliato, incentrato ovviamente su ventole ed elementi rotanti.

È un Round impostato soprattutto sull'abilità nel rimanere in equilibrio sulle piattaforme e sul tempismo, in una sorta di platform acrobatico ad alta quota. Oltre a Big Fans, con l'update Season 2.5 arrivano anche vari remix applicati a diversi altri Round, tra miglioramenti e variazioni in grado di ravvivare un po' l'offerta di sfide presente già all'interno del gioco.

Mediatonic ha peraltro lanciato il Fall Guys Public Issue Tracker, ovvero un sistema che consente di lasciare feedback e avvisare su eventuali problemi tecnici o novità legate al gioco.

Tutto questo si aggiunge a quanto avevamo riportato nello speciale sulla Stagione 2 con tutte le novità, mentre per altre informazioni vi rimandiamo alla recensione di Fall Guys.