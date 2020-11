PS5, Austin Evans fa a pezzi la console Sony nel suo teardown: ecco il video

PS5 è stata fatta a pezzi da Austin Evans nel suo teardown della console Sony, come potete vedere nel video qui sopra. Il celebre youtuber ha smontato la piattaforma next-gen, rivelandone la componentistica, ma non senza qualche frecciatina.

Sappiamo infatti che l'unboxing del DualSense effettuato da Evans non era autorizzato e può darsi che neppure questo teardown lo sia, considerando che nessun altro ne ha pubblicato uno. Come stanno le cose? Lo scopriremo senz'altro a stretto giro.

Detto questo, Evans fa notare quanto sia grossa PlayStation 5, ne smonta i pannelli con una certa foga e non perde occasione per evidenziare di aver già fatto dei gran bei graffi sullo chassis interno durante l'operazione.

Lo youtuber verifica a questo punto che la console funzioni anche senza i pannelli laterali (il che naturalmente è sconsigliato per via della polvere che potrebbe entrare all'interno), per poi procedere allo smontaggio di tutti i componenti.

Verso le fasi finali possiamo vedere quanto sia effettivamente grosso il dissipatore che Sony ha inserito all'interno della sua console, e che ha il compito di assorbire il calore dal SoC per poi espellerlo dalle feritoie posteriori del sistema.

Evans non si ferma neppure di fronte al "punto di non ritorno", scollegando il dissipatore ed esponendo il metallo liquido posto sul chip principale di PS5. Riuscirà lo youtuber a rimontare il tutto e a farlo funzionare?