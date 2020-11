PS5, un unboxing ufficiale di Sony Japan svela console e contenuti della scatola

PS5 è protagonista di un nuovo unboxing, questa volta ufficiale e in arrivo da parte di Sony Japan, con il video che mostra la classica apertura della scatola e lo svelamento della console e dei vari contenuti all'interno della confezione.

Anche in questo caso si tratta della edizione standard della console quella con lettore ottico Blu-Ray, ma i contenuti dovrebbero comunque essere gli stessi al di là della variazione nella forma della macchina.

Il particolare addetto all'unboxing, dotato peraltro di uno stile veramente impeccabile, si prodiga nell'illustrare tutti i vari componenti, compreso l'ormai mitico piedistallo con vite a scomparsa, mostrando come sistemare la console in verticale alla prima installazione, oltre al funzionamento dello sportellino per posizionare la suddetta vite.

Tra le altre particolarità del video, veniamo a sapere che la confezione è parzialmente ecologica, come riferito da Sony: per ridurre al minimo l'inquinamento, i materiali utilizzati per parte dell'imballaggio (in particolare lo scudo che mantiene PS5 in posizione all'interno della scatola) è composto da un materiale prodotto con canna da zucchero e fibra di bambù, anche se probabilmente il resto della confezione è più tradizionale.

In ogni caso, si tratta di un'iniziativa interessante e lodevole da parte di Sony, impegnata anche lei con varie altre compagnie di elettronica a ridurre l'impronta ambientale dei propri prodotti. Per il resto, ricordiamo che PS5 sarà disponibile dalle nostre parti il 19 novembre 2020 almeno in via ufficiale. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di PS5.