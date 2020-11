Assassin's Creed Valhalla disponibile, ecco il trailer di lancio da Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia, con l'edizione PS5 in arrivo il 12 novembre. Non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio: lo trovate qui sopra.

Come riportato nella nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo episodio della serie Ubisoft punta a coinvolgerci in un'avventura letteralmente enorme, ambientata nell'Inghilterra del IX secolo, in cui seguiremo le gesta di un clan di vichinghi alla ricerca di gloria e ricchezze.

Con lo sviluppo guidato dal team di Ubisoft Montreal, in Assassin's Creed Valhalla i giocatori vestiranno i panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo, costretto ad abbandonare la Norvegia a causa di guerre infinite e scarse risorse nel IX secolo d.C.

I giocatori potranno rivivere le battaglie brutali dei guerrieri vichinghi grazie a un sistema di combattimento rinnovato con la possibilità di impugnare due armi, oltre a provare nuove caratteristiche di gioco, tra cui gli assedi, la creazione dell'insediamento e la possibilità di personalizzare l'aspetto del proprio personaggio, dalla pettinatura, ai tatuaggi fino a molti altri dettagli.

Alleanze politiche, battaglie e dialoghi a scelta multipla potranno influenzare lo scenario di Assassin's Creed Valhalla, perciò sarà molto importante scegliere con attenzione per proteggere la nuova casa del proprio clan e il suo stesso futuro.