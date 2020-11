Xbox Series X|S, la next-gen di Microsoft comincia oggi: siete pronti?

Xbox Series X e Xbox Series S fanno oggi il proprio debutto, dando ufficialmente il via alla next-gen di Microsoft e anticipando di qualche giorno il lancio di PS5. Inutile dire che in Italia entrambe le console sono ormai decisamente difficili da trovare!

Nonostante l'approccio della casa di Redmond, che punta a offrire il proprio ecosistema e l'incredibile convenienza di Xbox Game Pass al maggior numero di utenti possibile e sul maggior numero di piattaforme, non c'è dubbio: l'odore di una nuova sfida è nell'aria e sarà davvero interessante vedere come andranno le cose.

Ci troviamo infatti di fronte a una nuova generazione particolarmente affascinante, in grado di introdurre tecnologie all'avanguardia pur mantenendo prezzi molto bassi: dai 299,99 euro di Xbox Series S ai 399,99 euro di PS5 Digital Edition, per arrivare infine ai 499,99 euro di Xbox Series X e PS5, Sony e Microsoft hanno coperto praticamente tutte le fasce d'utenza, cercando stavolta di accontentare davvero chiunque.

Restando in casa Xbox, abbiamo da una parte una macchina estremamente compatta ed economica, pensata per chi non dà troppo peso alla risoluzione perché magari possiede ancora un televisore Full HD o non si preoccupa dell'upscaling a 4K, oppure magari vuole accedere alle next-gen pagando il meno possibile e sfruttare al massimo i contenuti di Xbox Game Pass.

Dall'altra la console più potente attualmente disponibile, che con i suoi 12 TFLOPS garantirà probabilmente le migliori versioni possibili dei giochi multipiattaforma, puntando sui 4K reali a 60 fps e facendo ancora meglio con le produzioni first party, che nell'ambito delle modalità multiplayer già ora possono contare sui 120 fps.

Qualche differenza la stiamo già vedendo, del resto: Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion sono assolutamente spettacolari sulla piattaforma high-end di Microsoft, per non parlare di esclusive come Forza Horizon 4 e Gears 5. Certo, c'è sicuramente un problema di line-up di lancio, fortemente indebolita dal rinvio di Halo Infinite al 2021 e dalla mancanza di nuove esclusive al day one.

Tuttavia, considerando le tante acquisizioni effettuate dalla casa di Redmond e il grado di talento presente nei suoi studi interni, il futuro di Xbox non potrà che essere brillante. La nostra sensazione è che stavolta le cose potrebbero davvero andare diversamente, e a differenza del 2013 Sony dovrà eventualmente sudarsi il primato, senza dare niente per scontato.

Voi che ne pensate? Avete fatto vostra una fiammante Xbox Series X o Xbox Series S? Quali sono le vostre sensazioni sulle nuove console Microsoft? Parliamone.