PS5, rimuovere i pannelli laterali graffia l'interno della console?

L'interno di PS5 si graffia quando si vanno a rimuovere i pannelli laterali della console? È ciò che si evince dal video ufficiale pubblicato ieri da Sony.

Nel teardown di PS5 abbiamo visto Masayasu Ito, executive vice-president della divisione Hardware Engineering and Operation presso Sony, che smontava appunto la piattaforma next-gen.

L'operazione in assoluto più semplice della procedura è sembrata essere la rimozione dei pannelli laterali, che consentirà probabilmente di personalizzare l'aspetto estetico di PlayStation 5.

Basta infatti esercitare una pressione perché i "coperchi" bianchi si sgancino, ma a quanto pare bisogna comunque fare attenzione: i perni in plastica possono facilmente strusciare sullo chassis interno di PS5 e lasciare dei graffi profondi, come si vede qui.

Yikes. Be careful when you take apart your ps5! He scratched the shit out of it. 😬 pic.twitter.com/qWEuIMOHEp