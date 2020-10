Epic Games Store, i giochi gratis per PC dell'8 ottobre 2020 sono disponibili

Su Epic Games Store sono disponibili da ora i giochi gratis per PC dell'8 ottobre 2020, vale a dire ABZU e Rising Storm 2: Vietnam. Il download dei due titoli può essere effettuato gratuitamente fino al 15 ottobre.

ABZU è la splendida avventura subacquea sviluppata da Giant Squid, in cui potremo esplorare le profondità marine seguendo una storia emozionante, accompagnati da una colonna sonora straordinaria.

Rising Storm 2: Vietnam è invece uno sparatutto a sfondo bellico realizzato da Tripwire Interactive, che ci catapulta fra gli orrori della guerra del Vietnam per inscenare battaglie multiplayer per un massimo di 64 giocatori.

Quali sono invece i giochi gratis scaricabili a partire dal 15 ottobre? Si tratta dell'horror game Amnesia: A Machine for Pigs e del survival strategico in pixel art Kingdom: New Lands.

"L'abbiente industriale Oswald Mandus si risveglia nel suo letto, tremante per la febbre e tormentato da incubi di un oscuro macchinario infernale", recita la sinossi di Amnesia: A Machine for Pigs.

"Torturato dalle visioni di una disastrosa spedizione in Messico, lacerato dal fallimento del sogno di un'utopia industriale, tormentato dal senso di colpa e da una malattia esotica, si risveglia immerso in un nuovo incubo."

"La casa è silenziosa ma un macchinario infernale scuote il terreno sotto i suoi piedi: tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in grave pericolo, e che dovrà salvarli."

Atmosfere decisamente diverse per Kingdom: New Lands: "Kingdom è un gioco di micro-strategia minimalista con un'estetica rétro e una colonna sonora di grande atmosfera."

"Dovrai vestire i panni di un monarca che cerca di costruire il proprio regno da zero: sarà necessario esplorare il mondo, reclutare sudditi fedeli e difendere il regno dagli attacchi notturni dei Greed."