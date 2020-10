Demon's Souls per PS5, armi e magie produrranno feedback diversi sui trigger

Demon's Souls per PS5 produrrà feedback differenti sui trigger adattivi a seconda dell'attacco sferrato dal nostro personaggio nel gioco, grazie alla tecnologia presente nel controller DualSense.

Dotato di modalità grafiche a 4K o 60 fps a scelta, Demon's Souls proverà dunque a enfatizzare il coinvolgimento nell'ambito del gameplay sfruttando appunto le peculiarità della nuova console Sony e dei suoi dispositivi di input.

La notizia arriva dal numero di novembre 2020 di Official PlayStation Magazine, in cui si parla di sensazioni differenti restituite dai trigger adattivi e di parate che esprimono tutta la potenza del colpo assorbito tramite feedback aptico.

"Si tratta di qualcosa che la semplice vibrazione non avrebbe mai potuto rendere", ha spiegato Gavin Moore, creative director presso Japan Studio. "I feedback aptici sono fondamentali per l'esperienza, per immergere il giocatore nel mondo e aggiungere spessore al gameplay."

"Il mix di grafica, atmosfera e sensazioni tattili porterà questa nuova generazione di gaming nel futuro."