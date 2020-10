Fall Guys: Stagione 2 disponibile, con trailer a tema fantasy medievale

La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout è arrivata: l'aggiornamento di Mediatonic è attualmente disponibile per il download su PlayStation 4 e PC (via Steam). Pronti per tutta una serie di novità completamente fuori di testa?



La nuova stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout accompagnerà i giocatori e le loro caramelle gommose nei prossimi mesi, probabilmente almeno fino a Natale 2020. Il trailer mostra il tema della nuova stagione, cioè il fantasy medievale: lo trovate poco più avanti, in calce all'articolo.



Va da sé che nei prossimi giorni e all'interno del pass stagionale arriveranno tantissime nuove skin a tema medioevo, come cavalieri, destrieri, principesse... ma anche draghi, streghe e maghi. Oh, e la skin di Sonic.



Lato gameplay dobbiamo ancora sviscerare per bene tutte le modifiche e le novità di rilievo: tuttavia gli sviluppatori hanno promesso quattro livelli di gioco mai visti prima, modifiche a tema per tutti quelli che erano già presenti, e poi ancora la meccanica di gioco delle "pedane" che possono essere spostate da tutti i presenti per raggiungere i luoghi più alti. E siamo sicuri che sono anche presenti sorprese qua e là, basterà trovarle.