Demon's Souls su PS5 ha le modalità 4K o 60 fps a scelta

Demon's Souls su PS5 consentirà di giocare scegliendo tra 4K o 60 fps, ovvero le due diverse modalità ormai standard che prediligono da una parte la qualità grafica e dall'altra le performance, come risultava già evidente dalle informazioni precedenti.

La conferma arriva dalle informazioni riportate sulla pagina ufficiale di Demon's Souls su PlayStation.com, dopo che la questione era emersa già abbastanza evidente dall'analisi di Digital Foundry effettuata sulla demo mostrata durante l'ultima presentazione PS5, che girava a 1440p e 60 fps, evidentemente utilizzando la modalità performance.

"I giocatori possono scegliere tra due modalità grafiche quando giocano a Demon's Souls: Modalità 4K (gioca in risoluzione 4K2) e modalità High Frame Rate (gioca con un frame rate più alto)", si legge chiaramente nella descrizione ufficiale presente sul sito PlayStation. Per "frame rate più alto" non c'è una descrizione più specifica, ma sembra che si debba intendere i 60 frame al secondo, almeno in base a quanto abbiamo visto finora.

Si ripete anche su PS5 il meccanismo già ampiamente sfruttato sulle console "mid-gen", ovvero PS4 Pro e Xbox One X, che spesso e volentieri presentano la possibilità di selezionare tra il dare priorità alla risoluzione e agli effetti o al frame-rate riducendo la risoluzione e la qualità grafica generale.

Nel caso specifico di Demon's Souls sospettiamo che i 60 fps siano probabilmente la scelta più richiesta dai giocatori, considerando come la fluidità sia sempre stata un punto alquanto debole delle produzioni From Software, ma ognuno potrà comunque scegliere a proprio piacimento.

Di Demon's Souls è stata presentata ieri la Digital Deluxe Edition annunciata da Sony per PS5.