Fortnite, come ottenere 125 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 1 ottobre 2020

Anche oggi, giovedì 1 ottobre 2020, gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di regalare un bel po' di V-buck in formato gratuito su Fortnite Salva il Mondo. Stiamo dunque per spiegarvi come ottenere 125 V-buck gratis: avrete di tempo fino a questa sera, meglio cominciare.



Come ormai probabilmente saprete, i primi 50 V-buck vi verranno assegnati semplicemente tramite accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo; anzi, in caso di enorme fortuna potrete ottenerne addirittura 100, cioè il doppio. Basterà portare a termine la missione casuale assegnata dal gioco; chiaramente non potrete fare nulla di tutto ciò su sistemi macOS, ormai, dove Fortnite Salva il Mondo non è più disponibile.



Gli altri 75 V-buck dovrete invece guadagnarveli completando sfide a tempo limitato prima a Vallarguta e poi a Montespago. Trattandosi delle aree più avanzate del gioco, è opportuno portare con voi delle armi adeguate e se possibile un gruppo di altri tre giocatori competenti. I V-buck potranno poi essere spesi liberamente tra Battaglia Reale e Salva il Mondo.



Ecco la missione da completare a Vallarguta:

Consegna la bomba, Città fantasma (Livello Casa Base consigliato 64); 35 V-buck come ricompensa