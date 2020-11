xCloud su PC con Xbox Game Pass, primo test in video: lo streaming funziona bene

xClou sta per fare il proprio debutto ufficiale su PC e Windows Central ha pubblicato un video con i primi test dell'applicazione che gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno utilizzare per lo streaming.

Sappiamo che i test i xCloud su PC sono cominciati lo scorso marzo e infatti l'esperienza appare ormai solida e ben rifinita, con una trasmissione di qualità che tuttavia, ovviamente, dipenderà dalla velocità della vostra connessione.

Il giornalista Jez Corden ha provato nello specifico Halo: The Master Chief Collection, riprendendo la partita da un precedente salvataggio caricato sul cloud di Xbox LIVE, per poi cimentarsi con Streets of Rage 4 e Destiny 2: Oltre la Luce.

Come detto, lo streaming di xCloud su PC sembra ottimo, senza problemi legati alla latenza, e rappresenterà senza dubbio un'arma in più di cui Microsoft potrà disporre per vendere i suoi abbonamenti.

In presenza di una connessione fibra stabile e veloce, insomma, sarà possibile giocare su PC i titoli di Xbox One anche senza disporre di un hardware in grado di farli girare sulla piattaforma Windows.