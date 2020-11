Crusader Kings 3 è un successo: vendite già oltre 1 milione di copie

Crusader Kings 3 sembra essere già un notevole successo, se si considera anche il genere piuttosto di nicchia a cui appartiene, con oltre 1 milione di copie vendute in base a quanto riferito da Paradox Interactive di recente.

Il gioco è uscito solo due mesi fa e appartiene a una tipologia di giochi non propriamente in stile blockbuster, trattandosi di un complesso strategico in stile "grand strategy", con implementazioni più politiche, diplomatiche e socio-economiche che non incentrate sul combattimento diretto.

Evidentemente ha comunque conquistato subito una bella fetta di pubblico, avendo superato il milione di copie nel giro dei primi due mesi, peraltro essendo anche presente dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, dunque offrendo anche la possibilità di giocarci senza doverlo acquistare.

D'altra parte, anche la stampa l'ha accolto in maniera estremamente positiva e Crusader Kings 3 attualmente ha un bel 91 come Metascore su Metacritic (vedasi ad esempio la recensione di Crusader Kings 3 su queste pagine da parte di Simone Tagliaferri), segno evidente della qualità del lavoro svolto da Paradox su questo titolo. Per fare qualche paragone con titoli simili, Hearts of Iron IV ha raggiunto lo stesso risultato in quasi due anni, mentre Stellaris ha raggiunto 1,5 milioni di copie in circa un anno e mezzo.

Le informazioni in questione arrivano da un report interno di Paradox, dove peraltro viene menzionata la cancellazione di un progetto esterno non annunciato e la recente acquisizione dei team Playrion e Iceflake, che portano il totale di piccoli team interni a nove.