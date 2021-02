L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Annie di mk_ays è magnetico

L'Attacco dei Giganti è sempre più utilizzato come soggetto da vari cosplayer, vista la presenza di una grande quantità di personaggi carismatici, spesso concentrandosi sui protagonisti principali ma a volte andando anche a riprendere figure meno di spicco ma comunque molto interessanti, come questa Annie Leonhart nel cosplay di mk_ays.

La cosa particolare di questo cosplay è che i lineamenti davvero incantevoli della cosplayer in questione la rendono quasi "troppo bella" rispetto al personaggio originale e in effetti il modello preso ad esempio per presentare il costume è un artwork che presenta una versione alquanto affascinante della combattente.

Annie è è un personaggio complesso, proveniente dalla 104esima squadra dei Training Corps ed ex-membro della brigata Military Police, caratterizzata da una grande capacità di combattimento e da una capacità nascosta che la rende anche particolarmente inquietante, come saprà bene chi ha seguito il manga o l'anime de L'Attacco dei Giganti.

La versione proposta da mk_ays, come spesso accade alle creazioni della cosplayer in questione, è decisamente tendente al romantico e fascinoso, riprendendo alcuni elementi dell'originale ma rielaborandolo in maniera molto personale e affascinante.

