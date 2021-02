Overwatch, il cosplay di D.Va firmato Miss Bri è carinissimo: ecco le foto

In attesa di notizie sul sequel, Overwatch rimane senz'altro uno dei giochi che più hanno ispirato i cosplay, e quello realizzato stavolta da Miss Bri sulla base di D.Va è senz'altro carinissimo.

Dopo aver interpretato Miss Fortune da League of Legends e la principessa Leia da Star Wars, Bri si conferma una modella attenta, appassionata e finanche ironica: se le altre ci mettono delle forme generose, le ci mette il sorriso.

Naturalmente ciò non significa che la ragazza non sia molto bella, tutt'altro! E nel post di accompagnamento alle foto approfitta dell'occasione per scherzare sul fatto di non essere mai sul pezzo con i suoi cosplay.

D.Va è in realtà un personaggio molto popolare tra i fan di Overwatch: la ragazza combatte utilizzando un potente mech armato di tutto punto, dotato di manovre devastanti!