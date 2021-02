Classifica UK: Animal Crossing: New Horizons in vetta, Hitman 3 fuori dalla top 10

Animal Crossing: New Horizons è tornato al comando della classifica UK, mentre Hitman 3 è scivolato fuori dalla top 10 dopo l'esordio in vetta la settimana scorsa.

Non si tratta di una gran bella notizia per l'action stealth di IO Interactive, sebbene il gioco abbia già recuperato i costi di sviluppo e il calo delle vendite pare sia stato del 68%, una percentuale tutto sommato normale dopo l'esordio.

In generale la classifica non mostra grandissime sorprese e risulta anzi piuttosto conservativa nelle sue posizioni, con piccoli recuperi da parte di Call of Duty: Black Ops Cold War e Grand Theft Auto V.

Classifica UK, settimana dal 25 al 31 gennaio 2021