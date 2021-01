Star Wars: il cosplay di Leia firmato MissBri è seducente oltre ogni limite

L'universo narrativo di Star Wars si è ampliato nel corso degli anni, introducendo molteplici personaggi divenuti i preferiti dai fan. La trilogia originale, però, rimane per molti la migliore, soprattutto per alcune scene, divenute più che iconiche. Una di queste è quella dedicata a Leia schiava di Jabba, che ha sedotto moltissime persone all'epoca dell'uscita. Ancora oggi molteplici cosplayer propongono cosplay dedicati a Leia, come ha fatto di recente MissBri.

MissBri ci propone una versione perfettamente fedele al costume originale indossato da Carrie Fisher. La cosplayer ha di certo molteplici qualità da mettere in mostra e questo cosplay di Leia schiava di Jabba è stata l'occasione perfetta.

I fan di MissBri hanno di certo apprezzato questa sua riproposizione: il cosplay di Leia schiava di Jabba ha ottenuto più di 17.000 Mi Piace su Instagram. La prima fotografia è solo una parte, però: MissBri ha anche realizzato per un piccolo ballo, che dà un tocco più allegro al personaggio. La vera sorpresa, però, è la terza fotografia, che chiude il cerchio a livello narrativo.

