Assassin's Creed Valhalla: video svela come ottenere un potente arco alieno

I giocatori di Assassin's Creed Valhalla sono riuscita a trovare un arco segreto nascosto sotto un cumulo di rocce. Come potete vedere nel video a inizio notizia, questo arco (legato agli Isu, il che lo rende tecnicamente un arco alieno) può essere recuperato sfruttando un glitch che richiede solo di colpire le rocce, salvare, ricaricare la partita e ripetere. Si tratta di un arco molto potente e questo non è il metodo corretto per ottenerlo, ma per ora nessuno ha trovato la vera strada.

Come potete leggere in calce, Darby McDevitt, narrative director di Assassin's Creed Valhalla, sottolinea che questo non è il metodo regolare per ottenere l'arco alieno degli Isu. Ritiene però che sia un'ottima strategia per chiunque voglia affrontare una speedrun any% (ovvero una speedrun nella quale è solo richiesto di completare la componente principale del gioco, senza preoccuparsi delle secondarie).

Questo arco alieno è molto potente, poterlo quindi ottenere molto rapidamente durante una nostra partita di Assassin's Creed Valhalla equivale ad avere un vantaggio notevole. L'arco si chiama "Arco di Nodens", un riferimento al dio celtico associato ad attività come la caccia, la cura e i cani.

Vi segnaliamo inoltre che Ubisoft ha confermato che i problemi di doppiaggio introdotti con l'ultima patch saranno risolti con quella in arrivo. Infine, sempre parlando di Assassin's Creed Valhalla, secondo nuove voci i DLC condurranno all'annuncio del prossimo episodio.