Assassin's Creed Valhalla: i problemi di doppiaggio saranno presto risolti

Ubisoft ha rilasciato il 14 gennaio la patch 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla. Purtroppo, l'update ha introdotto non solo correzioni, ma anche un problema con il doppiaggio. Più precisamente, il lip sync (sincronizzazione del labiale) era stato involontariamente modificato. Per fortuna, il prossimo aggiornamento risolverà il problema. Inoltre, ci sono varie altre correzioni in arrivo.

Tra le varie, Assassin's Creed Valhalla avrà meno problemi con i pesci, che non apparivano sulle coste e nell'oceano. Risolverà l'errore delle cornici della modalità foto. Varie missioni che risultano bloccate (Un destino crudele, L'odore del demone, L'altare di Dobby) dovrebbero essere affrontabili in modo corretto. Ci sono poi alcune correzioni legate a problemi degli equipaggiamenti.

Ubisoft è inoltre al corrente di tutta una serie di altri problemi e provvederà a risolverli quanto prima: potete trovare l'elenco completo sul sito ufficiale di Ubisoft, raggiungibile tramite il tweet presente in calce. Purtroppo, però, la patch di Assassin's Creed Valhalla non ha attualmente una data di uscita. Per il momento non ci resta quindi altro da fare se non attendere che Ubisoft riveli nuove informazioni.

Infine, vi segnaliamo che, forse, i DLC condurranno all'annuncio del prossimo episodio. Se avete amato il gioco, inoltre, non potete perdervi il nostro speciale: Assassin's Creed Valhalla, un viaggio per immagini.