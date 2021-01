Cyber Shadow: Yatch Club è stata fondamentale per il gioco, più di quanto pensiamo

In una recente intervista rilasciata a Nintendo Life, Aarne Hunziker (noto anche come MekaSkull) ha parlato di Cyber Shadow, l'indie annunciato nel marzo 2019 e finalmente in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. L'autore ha avuto modo di spiegare le fonti di ispirazione, oltre che approfondire i dettagli sul coinvolgimento di Yatch Club Games (autori di Shovel Knight) che si occuperanno della pubblicazione.

Aarne Hunziker spiega di aver dato via al progetto di Cyber Shadow per divertimento, creando qualche immagine, poi ha iniziato a lavorarci come qualcosa di secondario, giusto un paio di ore a settimana, ma dopo qualche tempo, senza nemmeno rendersene conto, ha iniziato a lavorarci a tempo pieno. Il tutto è iniziato otto anni fa, ma il vero sviluppo è partito cinque anni fa.

Cyber Shadow, inizialmente, avrebbe dovuto avere una risoluzione in 4:3, sarebbe dovuto essere molto breve e con pochi nemici per livello. Doveva in parole povere essere un progetto completabile in un anno. Più imparava, però, più l'autore desiderava raggiungere risultati migliori.

In termini di ispirazioni, spiega che Cyber Shadow è basato sulla sua passione per titoli NES come Shadow of the Ninja e Batman, a livello grafico. In termini di gameplay, Mega Man è il punto di riferimento per il platform e le sezioni action (con il corpo a corpo invece che il combattimento dalla distanza). Inoltre, anche Transformers e Teenage Mutant Ninja Turtles hanno condizionato l'autore. In termini di animazione giapponese, si parla invece di Detonator Orgun, Cyber City Oedo, Silent Mobius, Bubblegum Crisis.

Inoltre, spiega che inizialmente voleva puntare a una release limitata, ma il coinvolgimento di Yatch Club ha permesso di ampliare le piattaforme d'arrivo. Inoltre, il team di Shovel Knight ha guidato l'autore anche in termini di level design e ha permesso di creare un gioco molto più rifinito: Yatch Club Games è quindi stato fondamentale per la realizzazione di Cyber Shadow. Infine, spiega anche che potrebbero esserci nuovi contenuti per il gioco se il pubblico lo desiderasse: Aarne Hunziker afferma "my body is ready". Chiaramente è un fan Nintendo.

Vi ricordiamo che Cyber Shadow è uno degli indie più attesi del 2021, come indicato nel nostro speciale.