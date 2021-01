Videogiochi: gli indie più attesi del 2021

Il 2021 sarà per certo l'anno della nuova generazione. PS5 e Xbox Series X|S, con le nuove scorte in arrivo (o almeno speriamo), invaderanno le case dei videogiocatori, i quali saranno alla ricerca di videogame AAA ad alto budget e con una grafica all'avanguardia che giustifichi il prezzo delle console. Alle volte, però, anche titoli "più piccoli" possono dare la stessa (se non più) soddisfazione. Quali sono quindi i giochi indie più attesi del 2021 ?

12 Minutes è un "ibrido tra un thriller interattivo e un'avventura punta e clicca con visuale dall'alto". Tutto inizia nella nostra casa, mentre passiamo una serata romantica in compagnia di nostra moglie: a un certo punto, però, un ispettore di polizia entra in casa con la forza, accusa la donna di omicidio del padre e ci uccide. Subito, però, siamo catapultati a 12 minuti prima che tutto ciò accadesse: capiamo quindi di essere bloccati in un loop temporale . L'obbiettivo è capire cosa sta accadendo, sfruttando la conoscenza guadagnata in ogni loop, facendo domande ed esplorando la casa, per arrivare a una risposta.

C'è però un grande segreto in questo mondo, che pare essere una sorta di versione alternativa della Terra: vita, aldilà, realtà, virtuale, sogno e incubo, tutto è separato da una linea molto sottile. Riusciremo a svelare il mistero? La qualità del primo capitolo fa ben sperare per Axiom Verge 2, questo è certo.

Book of Travels è per certo un'opera particolare che farà leva su un ristretto numero di giocatori, ma l'idea che ne è alla base è assolutamente interessante.

Potremo scegliere tra più di venti forme per il nostro personaggio, creandolo sulla base di caratteristiche della personalità e dell'identità, più che su una classe o delle statistiche. Saremo un avventuriero in cerca di pericolo, uno studioso stoico o uno spensierato scommettitore? Ci saranno più di 300 abilità che avranno impatto sul gioco. Potremo ottenere esperienza in vari modi, ad esempio essendo generosi, raccogliendo materiali, facendo scambi. Non mancano le battaglie, ma "potremo apprendere di più nella sconfitta che tramite la vittoria".

Book of Travels ci invita a prendere parte a " un'esperienza sociale e di ruolo che non ci tiene per mano". Si tratta di un'avventura "serena" che ci permette di viaggiare all'interno di un mondo favoloso e ci permette di giocare di ruolo senza le limitazioni imposte da missioni lineari e linee di trama pre-costruite.

Mettendo da parte per un secondo le stranezze narrative, Genesis Noir è un'avventura punta e clicca dai comandi semplificati che vuole generare un'esperienza che fonde narrazione e interazione in modo fluido, facendoci passare da filmati a fasi di gioco in modo istantaneo. Tra le ispirazioni troviamo Comiscomics di Italo Calvino, Kentucky Route Zero, Botanicula , Windosill, William Blake, Glorina e molti film noir.

Nei panni di un piazzista di orologi saremo incastrati in un triangolo amoroso con altre due creature cosmiche , Miss Mass, una cantante jazz che "attira tutto ciò che le si avvicina", e Golden Boy, un musicista vanesio che ama creare e distruggere. Nel mezzo c'è anche un dio geloso, Big Bang, che spara un proiettile diretto al cuore del nostro amore. Questo proiettile è la Creazione stessa e noi dovremo esplorare sacche temporali che contengono determinati momenti della crescita dell'universo, dai primi millisecondi della Vita fino a miliardi di anni nel futuro, per trovare un modo di alterare la rotta del destino e impedire che il proiettile uccida la nostra amata.

Gli indie hanno da sempre un grande vantaggio: possono osare con design e idee particolari , se non addirittura strane, che non piaceranno al largo pubblico, ma che attireranno l'attenzione di una nicchia. Ecco, Genesis Noir sembra proprio questo tipo di opera.

Avanzando nel gioco potremo sbloccare nuove skill di combattimento e sfidare più di una dozzina di boss , enormi macchine da guerra e guerrieri sintetici che vogliono porre fine al nostro clan. Non mancheranno ovviamente segreti all'interno delle ambientazioni , come provviste, oggetti e upgrade. Fiore all'occhiello di Cyber Shadow è anche la soundtrack dal ritmo irresistibile creata da Enrique Martin e prodotta da Jake Kaufman.

Non è però un gioco di pura azione : avremo modo di conoscere personaggi strani e occuparsi della nostra cena, cucinando gli ingredienti recuperati in questo mondo morente per ottenere bonus a salute e sbloccare vantaggi segreti.

Viaggeremo attraverso il mondo di Eastward, esplorando città affollate, luoghi di campeggio e ombrose foreste dense di pericoli. Dovremo infatti affrontare varie creature, soprattutto grazie alla forza di John che avrà dalla propria varie armi, come un lanciafiamme e una micidiale padella . Anche Sam è però in grado di sfruttare poteri cinetici per difendersi e stordire gli avversari. La coppia dovrà rimanere fianco a fianco nelle situazioni pericolose, ma dovrà separarsi durante l'esplorazione dei dungeon per trovare passaggi alternativi e sbloccare percorsi, grazie alle capacità dei due.

In Silksong prenderemo il controllo proprio di Hornet che è stata catturata e portata in un altro regno, Pharloom . Ovviamente dovremo esplorare nuove regioni, come una grotta di muschio e un'area corallina, ma è soprattutto sul lato del gameplay che vi è più da discutere. Hornet è infatti diversa dal Cavaliere. È più grande, più agile (ad esempio è in grado di afferrare i bordi delle piattaforme e arrampicarsi) e il suo ago da battaglia ha una portata maggiore. Potremo inoltre creare nuovi strumenti da battaglia, che svolgeranno una funzione simile a quella della "magia" del Cavaliere.

Botanicula e CHUCHEL, pur non essendo opere note al largo pubblico, sono giochi di qualità e fanno ben sperare per questo nuovo progetto di Amanita Design. Non mancano inoltre inquietanti canzoni dalla band ceca DVA .

Avremo a che fare con facce sorridenti a dir poco sospette e coniglietti rosa. Happy Games vuole sfruttare la violenza in modo comico e non farà sconti in termini di gore: sangue e conigli decapitati saranno all'ordine del giorno.

ì Non fatevi però ingannare dal nome, Happy Game non è un gioco dai toni allegri, ma un horror psichedelico dai creatori di Botanicula e CHUCHEL. Dovremo sfuggire da "tre indimenticabili incubi" risolvendo enigmi disturbanti all'interno di meravigliosi (per modo di dire) ambienti.

Anche se per il momento è difficile esprimersi sul gameplay, JETT: The Far Shore denota già uno stile estremamente evocativo ed entra a pieno diritto nella nostra lista dei migliori giochi indie del 2021.

JETT: The Far Shore vuole raccontare una storia di coraggio, meraviglia e rimpianti all'interno di una trama divisa in cinque atti. L'avventura sarà composta da fasi rilassanti e altri momenti al cardiopalma mentre indaghiamo sul "hymwave", un misterioso invito interstellare che ha spinto la nostra gente oltre i propri cieli.

JETT: The Far Shore ci "invita a un viaggio interstellare". Il nostro scopo sarà "creare un futuro per un popolo minacciato dall'oblio". Nei panni di Mei, un'esploratrice, scenderemo su un mitico pianeta oceanico e ci metteremo alla guida del "Jett" che dà nome al gioco. Dovremo esplorare le distese acquatiche e le intricate foreste, affrontando varie sfide al fianco di altri personaggi.

Radio The Universe

Radio the Universe è un RPG distopico ambientato in una città abbandonata nel futuro, all'interno della quale è intrappolata la protagonista. Ad oggi è trapelato poco della trama, ma sappiamo che l'obbiettivo dello sviluppatore, 6E6E6E, è di realizzare un gioco che metta alla prova gli appassionati. Ci saranno pericoli ambientali, platforming e nemici letali.

Dovremo esplorare un ampio mondo con molteplici aree connesse tramite shortcut e non mancheranno aree nascoste e contenuto aggiuntivo che invogli all'esplorazione. Ogni area sarà densa di pericoli e dovremo sfruttare armi e abilità di movimento per poter avere la meglio su nemici e trappole. Il personaggio potrà essere potenziato in modo libero tramite un "sistema modulare". In stile "souls", in caso di morte abbandoneremo i punti esperienza e dovremo ritornare in tale luogo per recuperarli.

Radio The Universe è in sviluppo sin dal 2012 e vi è al lavoro una singola persona. Finanziato tramite Kickstarter, il gioco è stato espanso grazie al denaro extra ottenuto tramite crowdfunding ed è quindi stato rimandato rispetto all'uscita prevista. Negli anni ha fatto notevoli passi in avanti soprattutto a livello grafico.