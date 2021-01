Hollow Knight: Silksong, l'anteprima: tutte le nuove informazioni

Protagonista del secondo capitolo sarà proprio Hornet, personaggio importantissimo lungo tutta la trama originale e che dovrà farsi strada nel misterioso regno di Pharloom fino a raggiungerne la vetta: un obiettivo in evidente contrasto con quello del Cavaliere, trovatosi a scendere fin nelle profondità di Nidosacro per svelare - e risolvere - il mistero che circondava il regno. Rimasto decisamente in sordina dopo l'annuncio nel febbraio 2019, Hollow Knight: Silksong è infine tornato a mostrarsi nel lungo approfondimento di Edge, pronto a tenderci la mano (o l'aculeo se preferite) per accompagnarci a scoprirne le novità.

Non si tratta solo di questo, però, perché la nostra cacciatrice è anche fisicamente diversa rispetto al Cavaliere: molto più alta e slanciata, si sarebbe trovata schiacciata nell'opprimente Nidosacro, che invece è stato modellato su misura rispetto al suo protagonista. Per dare più respiro a Hornet, nonché sfruttare al meglio la sua mobilità e le acrobazie che la contraddistinguono, Gibson e Pellen hanno dovuto riprogettare l'intera ambientazione, compresa la stazza delle creature che lo abitano. Tutto nel regno di Pharloom, ma in generale in Hollow Knight: Silksong, parla di lei, riflettendone la natura e la personalità in modo se possibile ancor più curato rispetto al predecessore. Non scordiamoci infine che, a differenza del Cavaliere, Hornet è per metà insetto: questo comporta una maggiore fisicità , che si traduce in più trappole e lame a ostacolare l'avventura, in contrasto con la magia che avvolgeva e caratterizzava la coinvolgente esperienza a Nidosacro.

Non è un mistero che Hollow Knight: Silksong nasca dalle ceneri di quello che sarebbe dovuto essere un DLC del gioco principale , grazie al quale avremmo appunto giocato nei panni di Hornet, ma già prima della pubblicazione di Hollow Knight gli sviluppatori si sono resi conto che un semplice stretch goal di Kickstarter sarebbe diventato un titolo a sé stante: non più un'appendice ma un'avventura inedita, completa e soprattutto completamente ripensata in termini di level ed enemy design - tra le altre cose. Per citare lo stesso Ari Gibson, il nucleo del mondo (di gioco) è soprattutto un riflesso di Hornet, che con il suo stile di combattimento volto alla rapidità ha domandato un approccio diverso, nuovo, rispetto a quello adottato per il capitolo principale.

Un mondo vivo e reattivo

La pericolosità insita in Hornet fa sì che gli abitanti di Pharloom si adattino di conseguenza ed è ancora una volta il paragone con Hollow Knight a renderlo evidente, sempre tramite le parole degli sviluppatori: se il Cavaliere poteva incrociare il suo cammino con, in buona sostanza, delle creature il cui livello di intelligenza era pari a un Goomba - quindi pressoché inesistente - in Hollow Knight: Silksong persino loro rispondono a regole diverse, dimostrandosi un po' più pensanti. Sebbene nell'originale i nemici più "complessi" avessero un aspetto più umanoide, basti pensare alle guardie cittadine, non era comunque un livello di sfida troppo impegnativo e andava bene così. Questa volta, no. Team Cherry si è impegnata a progettare personaggi che siano un passo più avanti, lontani dalla semplicità che persino nei casi più articolati traspariva in Hollow Knight. Hornet è preda ma soprattutto cacciatrice, chiunque in Pharloom deve adattarsi di conseguenza per coglierla di sorpresa o rispondere ai suoi attacchi.

Nell'intervista sono riportati un paio di esempi: un nemico molto semplice ma in grado di mimetizzarsi con l'ambiente circostante fino all'ultimo istante, quando poi si rivela ed è pronto ad attaccare; un altro invece che si comporta in modo simile al Rinodonte Muschioso ma ha più zampe e aumenta progressivamente la sua velocità, rendendo difficile predirne le azioni. Quel tipo di nemici inquietanti del tutto assenti nell'area iniziale di Hollow Knight, che piano piano introduceva il giocatore alle basi del gioco, tenendolo in un certo senso per mano mentre lo guidava fino a Pulveria, lasciandolo poi alla mercé di un mondo aperto e delle meccaniche che lo regolavano. In Hollow Knight: Silksong si tenderà ad avere un approccio simile, in termini di mappa, amuleti e tutto ciò che ha caratterizzato l'originale.



Gli sviluppatori detteranno il ritmo e permetteranno ai giocatori di acclimatarsi ancora una volta con gli aspetti familiari del gioco, ma anche con quelli unici di Hornet. Questo non significa, come già sottolineato, che l'esperienza sarà compassata come la precedente: Pharloom è un mondo spietato che si relaziona con un personaggio altrettanto spietato, motivo per cui, nella varietà di aree a distinguere il regno fin dall'inizio, nemici e trappole infliggeranno due maschere di danno - una variazione non indifferente nel ritmo e nel modo in cui ci si troverà ad affrontare tanto le battaglie quanto l'esplorazione. Prima di mettervi le mani nei capelli, sappiate essere una scelta ponderata sulla base di due fattori: uno concreto, ovvero la possibilità per Hornet di curarsi in maniera simile a quella del Cavaliere ma più efficace, così da rendere la meccanica una parte integrante della lotta. Non potrà tuttavia farlo fin da subito, portando l'esperienza a oscillare di continuo tra l'essere a piena vita e prossimi alla morte. Questo si lega al secondo fattore, di carattere narrativo, che aiuta a dipingere Hornet per chi è realmente: un personaggio che vive di estremi.

Non si tratta dunque di creare un sequel più difficile, bensì un gioco che possa essere sia un'occasione per i vecchi giocatori di mettersi alla prova dopo l'esperienza originale sia, dall'altro lato, un cosiddetto entry level per chi non conosce la serie. Hollow Knight: Silksong è un gioco che vuole inserirsi in modo fluido e personale nell'universo narrativo di Team Cherry, presentandosi diverso ma non troppo, familiare e al contempo inedito. Ecco quindi che Hornet possiede la sua personale versione degli amuleti, detti tools, che la supporteranno in combattimento: si possono gestire alle panchine, sfruttando gli Shell Shard ottenuti dai nemici sconfitti. Ce ne sono di diversi tipi, ciascuno con i propri effetti. L'aspetto più interessante non è solo che possano essere migliorati nel corso del gioco ma, soprattutto, che si possano apprendere e sviluppare grazie agli abitanti di Pharloom.

Per esempio, se dovesse incontrare un nemico che la attacca scagliando una spina nella sua direzione come fosse un giavellotto, Hornet può prendere ispirazione per creare qualcosa di utile a lei e aggiungervi un tocco personale. Dettagli che, ancora una volta, mettono in luce lo stile di Team Cherry e la capacità di sviluppare un mondo tanto vivo quanto lo sono i personaggi al suo interno. Laddove il Cavaliere era un avatar vuoto e impersonale, Hornet è l'esatto opposto, una protagonista forte con un ruolo ben definito all'interno della storia. Qualcuno di cui i giocatori possano comprendere, con i dovuti tempi, l'attitudine e l'obiettivo alla base del suo viaggio. Viaggio che gli sviluppatori vogliono sia percepito come un'avventura epica, sulla falsa riga del percorso che in Castlevania: Lords of Shadow (da loro usato come esempio) ha portato Gabriel Belmont al castello.